Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво очень активно ведет свои социальные сети. У себя в Инстаграм ресторатор регулярно делится интересными историями из своей жизни, показывает съемки, а также свою повседневную жизнь.

В этот раз он опубликовал фото, сделанное на кухне. Эктор позировал в стильной коричневой рубашке и игриво смотрел в кадр.

«Продолжите фразу в комментариях: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: огонь, воду и…», - решил поиграть со своими поклонниками шоумен.

В комментариях звезде «Мастер Шеф» оставили массу комплиментов. Также поклонники ответили ему на его игру.

«Как мужчина готовит», «И как Эктор готовит)», «И на любимого мужчину», «И на Эктора Хименс-Браво! Смотреть, как готовит такой мужчина можно бесконечно!», «Огонь, воду и как Эктор проводит мастер класс», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Эктор Хименес-Браво внезапно засветился в украинском костюме: «Вот это казак».

Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво попросил фанатов о помощи: "Есть трое тяжелораненых...".

Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво продемонстрировал, за что любит Украину: "Смотрите, как красиво".