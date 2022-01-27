Как пишет Politeka.net, Эктор Хименес-Браво очень активно ведет свои социальные сети. У себя в Инстаграм ресторатор регулярно делится интересными историями из своей жизни, показывает съемки, а также свою повседневную жизнь.
В этот раз он опубликовал фото, сделанное на кухне. Эктор позировал в стильной коричневой рубашке и игриво смотрел в кадр.
«Продолжите фразу в комментариях: Бесконечно можно смотреть на 3 вещи: огонь, воду и…», - решил поиграть со своими поклонниками шоумен.
В комментариях звезде «Мастер Шеф» оставили массу комплиментов. Также поклонники ответили ему на его игру.
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«Как мужчина готовит», «И как Эктор готовит)», «И на любимого мужчину», «И на Эктора Хименс-Браво! Смотреть, как готовит такой мужчина можно бесконечно!», «Огонь, воду и как Эктор проводит мастер класс», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Эктор Хименес-Браво внезапно засветился в украинском костюме: «Вот это казак».
Как сообщала Politeka, Эктор Хименес-Браво попросил фанатов о помощи: "Есть трое тяжелораненых...".
Также Politeka писала, что Эктор Хименес-Браво продемонстрировал, за что любит Украину: "Смотрите, как красиво".