Популярний український телеведучий і шоумен Юрій Горбунов разом зі своєю дружиною Катею Осадчою показав, як повертався зі зйомок і звернувся до українців.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим. Він разом зі своєю дружиною Катею Осадчою (яка веде "Світське життя") ведуть популярне вокальне шоу "Голос країни". Як відомо, нещодавно проходили зйомки такого етапу, як нокаути. На своїй сторінці в Instagram Горбунов пізно вночі показав час, в який вони з дружиною повертаються зі зйомок проекту.

"Закінчився знімальний день, і я хочу, щоб ви подивилися уважно на годинник, котра година. І ми з Катюшею їдемо додому. І зараз 03:59. А почали ми зйомку приблизно о другій годині дня", - розповів Юрій Горбунов.

Нагадаємо, що тренерами в новому сезоні стали: Потап, Надя Дорофєєва, Ольга Полякова і Святослав Вакарчук. Також, до них приєдналася команда другого шансу (Олександра Зарицька та Андрій Мацола).

Варто відзначити, що вже показали другий ефір сліпих прослуховувань "Голосу країни". Наступний відбудеться на телеканалі "1+1" 6 лютого о 21:00.

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