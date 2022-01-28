Юрий Горбунов, который женат на Кате Осадчей, показал, как гуляет с сыном Иваном по элитному поселку, в котором живет рядом с Потапом и Настей Каменских.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным украинским телеведущим и мужем Кати Осадчей. Известно, что пара живет в коттеджном городке "Солнечная долина", который расположен в поселке Романков под Киевом. Пара соседствует с Потапом и Настей Каменских. На новых сторис Юрий показал, как гуляет с сыном Иваном по улицем поселка.

На новых кадрах Иван шел с подносом, на котором нес снежки.

"Лепили пирожки со снега", - сказал Юрий.

После этого Горбунов показал Катю Осадчую, которая сидела рядом на лавочке.

"Женщина, а кто вы?", - спросил Юрий, обращаясь к жене.

После этого звезда показал улицу, по которой шел малыш.

На улице были роскошные дома, украшенные новогодними огнями.

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