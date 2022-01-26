Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Юрий Горбунов опубликовал фото с меценатом Андреем Мацолой, который возглавил новую команду тренеров в шоу.

«Есть вокруг нас люди, реально умеющие удивлять!!! Среди таких @matsola.andriy! Знаю его лично много лет как удачного бизнесмена, а тут он открылся по-новому. В этом сезоне «Голоса страны» Андрей – народный тренер. Он не из шоу-бизнеса, но чувствует музыку просто сердцем, как наши зрители. В первом эфире вы уже могли убедиться в этом. Его команда «Второй шанс» не только доказывает, что каждый имеет право на еще один шанс, но и каждый может открыть в себе новые силы им воспользоваться!», - отметил Горбунов.

Как известно, команда «Второго шанса» будет спасать тех участников, к которым не повернулись основные судьи.

Напомним, что Горбунов после райского отдыха в Таиланде поразил разочарованным видом в Киеве: «Лето прошло».

Как сообщала Politeka, Горбунов засветил старшего сына во дворе их с Осадчей особняка: "Помощник идет".

Также Politeka писала, что Горбунов умилил домашним кадром с пятимесячным сыном: как выглядит малыш Осадчей.