Популярный украинский телеведущий и шоумен Юрий Горбунов вместе со своей женой Катей Осадчей показал, как возвращался со съемок и обратился к украинцам.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим. Он вместе со своей женой Катей Осадчей (которая ведет "Світське життя") ведут популярное вокальное шоу "Голос країни". Как известно, недавно проходили съемки такого этапа, как нокауты. На своей странице в Инстаграм Горбунов поздно ночью показал время, в которое они с женой возвращаются со съемок проекта.

"Закончился съемочный день, и я хочу, чтобы вы посмотрели внимательно на часы, который час. И мы с Катюшей едем домой. И сейчас 03:59. А начали мы съемку примерно в два часа дня", — рассказал Юрий Горбунов.

Напомним, что тренерами в новом сезоне стали: Потап, Надя Дорофеева, Ольга Полякова и Святослав Вакарчук. Также, к ним присоединилась команда второго шанса (Александра Зарицкая и Андрей Мацола).

Стоит отметить, что уже показали второй эфир слепых прослушиваний "Голосу країни". Следующий состоится на телеканале "1+1" 6 февраля в 21:00.

Ранее сообщалось, Горбунов засветился с новым тренером "Голосу країни" и рассказал о нем: "Каждый имеет право на…"

Также, Горбунов засветил улицы элитного поселка, в котором живет с Осадчей: по соседству с Потапом и Каменских

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