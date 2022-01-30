Украинский продюсер и исполнитель Алексей Потапенко (Потап), который стал тренером шоу "Голос країни", показал эффектный образ для нового эфира.

Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко вместе с Надей Дорофеевой, Олей Поляковой и Святославом Вакарчуком стали тренерами "Голос країни" 12. Уже совсем скоро выйдет новый выпуск на украинских телеканалах и Потап решил подогреть интерес к шоу, поделившись новым фото в Инстаграм.

На новом снимке Алексей был в стильном пиджаке и бейсболке. Артист смотрел в камеру, сделав селфи.

"The Voice! #голос", - написал Потапенко под публикацией.

Фанаты, включая Юрия Горбунова, Леся Никитюк и других звезд, поставили тысячи лайков и написали комментарии:

"Успехов! Победу забирай", "А вы там Тину Григорьевну не видели ?", "Алексей Андреевич, прекрасно выглядите", "Вау".

Напомним, Каменских подурачилась дома, засветив ничего не подозревающего Потапа

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