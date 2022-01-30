Как пишет Politeka.net, Алексей Потапенко вместе с Надей Дорофеевой, Олей Поляковой и Святославом Вакарчуком стали тренерами "Голос країни" 12. Уже совсем скоро выйдет новый выпуск на украинских телеканалах и Потап решил подогреть интерес к шоу, поделившись новым фото в Инстаграм.
На новом снимке Алексей был в стильном пиджаке и бейсболке. Артист смотрел в камеру, сделав селфи.
"The Voice! #голос", - написал Потапенко под публикацией.
Фанаты, включая Юрия Горбунова, Леся Никитюк и других звезд, поставили тысячи лайков и написали комментарии:
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