Як повідомляє Politeka.net, на сторінці в Instagram, присвяченій українській музиці та Євробаченню, опублікували кадри з учасницею з Іспанії, номер якої тут же порівняли з виступами української артистки MARUV.

Так, в пості показали фотографії іспанської співачки Chanel, яка цього року представлятиме свою країну на Євробаченні з піснею "SloMo". Треба сказати, що номер дівчина підготувала яскравий і запальний, а її наряд вельми викликає. Однак, українські користувачі вважають, що іспанка копіює стиль MARUV, і з таким виступом їй не перемогти на конкурсі.

"Скільки такого ми вже бачили! Не вразила нічим, ні піснею, ні танцем", "Копіює MARUV", "А коли-небудь однотипні номери закінчаться?", "Красива дівчина сама по собі, але настільки цей формат номера заїжджений, що вже не цікаво зовсім", "Іспанія знову буде на останніх позиціях", "Одній мені здається, що з року в рік всі пісні на Євробаченні від деяких країн ніби пишуться одним автором. Я їх навіть не можу розрізнити. Одне і те ж", "Не погано, мило, але не перемога", - пишуть в коментарях.

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