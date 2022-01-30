В Сети появился кадр, как будет выглядеть сцена в финале Нацотбора на Евровидение-2022, также зрители рассмотрели, кто будет в жюри.

Как передает Politeka.net, фото показали на фан-странице, посвященной «Евровидению».

Кадр вызвал бурную реакцию. Правда, мнения пользователей Сети разошлись.

«Наконец то жюри посадили не сбоку, а напротив сцены», «Похожий дизайн на сцену, которая была в 2016 году», «Унылый дизайн», «Нацотбор 2016 «Возвращение», «Ну вот. Крутая сцена (2016 год передает привет). А то говорили: актовый зал в школе», «Сцена не очень((( которая была постоянно – лучше», «Сцена прикольная и это всего лишь набросок. Я думаю, реальный вид будет намного масштабнее», «Обидненько, что судьи будут сидеть спиной к зрителям», «Нормальная сцена, смотрится атмосферно, но надеюсь что она в живую будет не так темно смотреться», «Да уж, видно что денег нет», - пишут в комментариях.

Отметим, пользователи Сети узнали в силуэтах судей Андрея Данилко, Тину Кароль и Екатерину Павленко из группы GO_A. Также кто-то предполажил, что посредине в жюри сидит Джамала.

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