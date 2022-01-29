Как пишет Politeka.net, в Украине сейчас проходит Нацотбор на "Евровидение 2022". На Нацотборе за это время уже успело произойти несколько скандалов. Alina Pash ездила в Крым, а певца LAUD исключили из-за песни Head Under Water, которая была обнародована в 2018 году. А на страничке "Музвар" появилось мнение группы Cloudless, которые тоже недовольны ситуацией на Нацотборе.
"Нас хотіли злити", — Cloudless про НацВідбір 2020.
Допоки пристрасті на цьогорічному НацВідборі лише набувають інформаційного розголосу, ми розпитали гурт Cloudless про подробиці відбору 2020-го. І там теж було не все так просто:
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Антон: Я скажу откровенно. Мы без бешеных инвестиций, команд маркетологов, получаем зрительский бал такой, как у топ-4 участников всего отбора. Почти все судьи поставили нам высокий бал. Даже Данилко, который по справедливости разнес некоторые нюансы шоу, ставит высокий бал. А один из судей ставит нам два. Технические нюансы очень сильно повлияли".
Катя Павленко, которая в прошлый раз ездила с группой Go_A на конкурс Евровидение, поделилась своим мнением:
"Ну, не знаю... Сложно было всем. Нюансы были у каждого участника. И это не потому, что кого-то сливали. Поверьте на других проектах та же ситуация. Не помню хорошего мониторинга ни на одном выступлении в Украине. Это ужасно бесит и демотивирует, но это факт. Его нужно принять и учитывать всегда, когда выходишь на сцену у нас", - написала Павленко.
Напомним, скандал сотряс Нацотбор на "Евровидение-2022", Alina Pash ездила в Крым
Также Politeka писала, что нацотбор на "Евровидение-2022", скандал разгорается между Alina Pash и KALUSH
А еще Politeka сообщала, что Wellboy может поехать на Евровидение-2002, выяснилось, с какой песней