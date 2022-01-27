Национальный отбор на "Евровидение-2022", финал которого состоится 12 февраля проходит очень бурно.

Появился официальный ответ Суспільного относительно того, что певица Alina Pash, которая прошла в финал Нацотбора на Евровидение-2022, не соответствует условиям конкурса. Как передает Politeka.net, об этом говорится на странице в Инстаграм.

Там отмечается, что у общественного вещателя нет доказательств нарушения финалисткой Национального отбора на Евровидение-2022 Alina Pash правил отбора.

«Участница Alina Pash предоставила гарантии, что не нарушала законодательство Украины и требования конкурса: выступление в 2015 году проходило на частном мероприятии украинцев в Крыму, а пересечение границы проходило со стороны Украины», - говорится в сообщении.

Также, тех, кто обладает какими-то доказательствами нарушений со стороны Alina Pash, просят их предоставить.

"Общественное вещание – не правоохранительный орган, так что проверка фактов нарушения осуществляется исключительно из открытых источников и на основе полученных от участников гарантий. Если у комментаторов есть доказательства обратного – просим предоставить их для подтверждения", – говорится в сообщении.

Отметим, мнения украинцев относительно ситуации разошлись.

"Чрезвычайно разочарован двойными стандартами Общественного. Правила четкие, но трактуются в зависимости от личности. НТКУ во всей красе, а не Общественное", "Реально такое ощущение, что этот нац. отбор лично для нее", «Господи ура, люди хватит сливать шикарных претендентов», «О боже, я думала, что подать ниже уже невозможно. Алло, суспильне, у вас там нормальные люди сидят? Сколько вам Паш занесла уже?» - пишут в Сети.

Отметим, ранее Alina Pash обвинила KALUSH, которые также прошли в финал в плагиате.

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