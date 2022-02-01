Как сообщает Politeka.net, на странице в Instagram, посвященной украинской музыке и Евровидению, опубликовали кадры с участницей из Испании, номер которой тут же сравнили с выступлениями украинской артистки MARUV.

Так, в посте показали фотографии испанской певицы Chanel, которая в этом году будет представлять свою страну на Евровидении с песней "SloMo". Надо сказать, что номер девушка подготовила яркий и зажигательный, а ее наряд весьма вызывающий. Однако, украинские пользователи считают, что испанка копирует стиль MARUV, и с таким выступлением ей не победить на конкурсе.

"Сколько такого мы уже видели! Не впечатлила ничем, ни песней, ни танцем", "Копирует MARUV", "А когда-нибудь однотипные номера закончатся?", "Красивая девушка сама по себе, но настолько этот формат номера заезжен, что уже не интересно совсем", "Испания снова будет на последних позициях", "Одной мне кажется, что из года в год все песни на Евровидении от некоторых стран будто пишутся одним автором. Я их даже не могу различить. Одно и то же", "Не плохо, мило, но не победа", - пишут в комментариях.

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