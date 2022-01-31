Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Макс Тарапата, який подружився зі співачкою після проекту, поділився у своїх Instagram-сторіс кадрами з відпочинку в Таїланді.
Виявилося, що Макс відвідав центр реабілітації черепах, яким завідує літній місцевий житель. Чоловік вразив Тарапату розповіддю про страшне цунамі, яке накрило острів в 2004 році і в якому загинула вся його сім'я. Виявилося, що тоді хвилі цунамі досягали 18 метрів у висоту і ця страшна трагедія забрала багато життів.
У сторіс Макс також показав виставку фотографій, які демонструють ту страшну трагедію.
"Нагадування собі і всім нам, що, коли ми і наші рідні живі і здорові, коли у нас є дах над головою – ми вже щасливі люди. Скільки жертв...", - підписав сторіс Тарапата.
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