Учасник "Холостячки" Макс Тарапата поділився кадрами з відпочинку в Таїланді і розповів про трагедію, яка трапилася в країні в 2004 році.

Як повідомляє Politeka.net, яскравий учасник шоу "Холостячка" зі Златою Огневич Макс Тарапата, який подружився зі співачкою після проекту, поділився у своїх Instagram-сторіс кадрами з відпочинку в Таїланді.

Виявилося, що Макс відвідав центр реабілітації черепах, яким завідує літній місцевий житель. Чоловік вразив Тарапату розповіддю про страшне цунамі, яке накрило острів в 2004 році і в якому загинула вся його сім'я. Виявилося, що тоді хвилі цунамі досягали 18 метрів у висоту і ця страшна трагедія забрала багато життів.

У сторіс Макс також показав виставку фотографій, які демонструють ту страшну трагедію.

"Нагадування собі і всім нам, що, коли ми і наші рідні живі і здорові, коли у нас є дах над головою – ми вже щасливі люди. Скільки жертв...", - підписав сторіс Тарапата.

Нагадаємо, Тарапата з "Холостячки" покинув Україну і викликав бурхливу реакцію Огневич: "Тут повинен був бути...".

Як повідомляла Politeka, Тарапата засік фіналіста "Холостячки" під під'їздом Огневич, з'ясувалося несподіване: "Сиджу в машині...".

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