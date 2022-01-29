Как пишет Politeka.net, Максим Тарапата, который боролся за сердце Златы Огневич в шоу "Холостячка" не стал засиживаться дома и отправился в путешествие по тёплым странам.
У себя в Инстаграм мужчина разместил первый снимок, сделанный во время отпуска.
Максим позирует на берегу моря в белой футболке. В предвкушении блаженства он поднял голову и смотрит в небо.
«Тут должен был быть пост о первых днях отдыха🏄🏻♂️🌊 Но давайте попозже?», - написал экс-участник «Холостячки».
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Максим Тарапата не стал уточнять куда именно отправился в первый месяц зимы, а также проигнорировал вопросы подписчиков, кто составил ему компанию на отдыхе. Сама же Злата Огневич бурно отреагировала, поставив огни в комментариях.
"Тут должен был быть я, но об этом попозже",
«Ты здесь в предвкушении блаженства!»,
«Хорошего отдыха! Максим, а с кем Вы отдыхаете?»,
«Мечтатель»,
«Вообще-то тут должно быть твоё фото на сёрфе 😅😉 Но позже тоже можно )))», - пишут в сети.
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