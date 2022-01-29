Как пишет Politeka.net, Максим Тарапата, который боролся за сердце Златы Огневич в шоу "Холостячка" не стал засиживаться дома и отправился в путешествие по тёплым странам.

У себя в Инстаграм мужчина разместил первый снимок, сделанный во время отпуска.

Максим позирует на берегу моря в белой футболке. В предвкушении блаженства он поднял голову и смотрит в небо.

«Тут должен был быть пост о первых днях отдыха🏄🏻‍♂️🌊 Но давайте попозже?», - написал экс-участник «Холостячки».

Максим Тарапата не стал уточнять куда именно отправился в первый месяц зимы, а также проигнорировал вопросы подписчиков, кто составил ему компанию на отдыхе. Сама же Злата Огневич бурно отреагировала, поставив огни в комментариях.

"Тут должен был быть я, но об этом попозже",

«Ты здесь в предвкушении блаженства!»,

«Хорошего отдыха! Максим, а с кем Вы отдыхаете?»,

«Мечтатель»,

«Вообще-то тут должно быть твоё фото на сёрфе 😅😉 Но позже тоже можно )))», - пишут в сети.

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