Финалист шоу "Холостячка", которому отказала певица Злата Огневич, Дима Шевченко рассказал о встрече с артисткой после завершения съемок и выдал детали.

Дмитрий Шевченко - бизнесмен, спортсмен и бывший участник шоу "Холостячка", который дошел до финала, передает Politeka.net. Парень дошел до финала, но Злата Огневич выбрала Андрея Задворного.

Шевченко дал интервью на канале TOP, в котором рассказал о встрече со Златой Огневич после завершения съемок, а также о том, что видел своего бывшего конкурента Максима Тарапату под подъездом певицы.

Как оказалось, впервые финалист шоу случайно видел Злату Огневич возле подъезда.

"Я приехал в гости к девочке... Сижу в машине, провожал ее домой и тут Злата выходит, я говорю: "Она что в твоем подъезде живет?", она отвечает: "Ну да"... Прикольно такое совпадение", - поделился Дима Шевченко.

А позже бывшего участника шоу встретил Максим Тарапата.

"Оказывается, Тарапата меня увидел, но не позвонил, и не сказал мне. Он проследил за мной, куда я буду заходить...", - выдал неожиданное экс-фаворит Златы Огневич.

По словам Шевченко, у него не было секретов, поэтому он мог бы все сразу объяснить, однако Максим Тарапата и Андрей Задворный обсудили ситуацию, став уверенными в том, что тот пришел к Злате Огневич.

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