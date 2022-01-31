Участник "Холостячки" Макс Тарапата поделился кадрами с отдыха в Таиланде и рассказал о трагедии, которая случилась в стране в 2004 году.

Как сообщает Politeka.net, яркий участник шоу "Холостячка" со Златой Огневич Макс Тарапата, который подружился с певицей после проекта, поделился в своих Instagram-сторис кадрами с отдыха в Таиланде.

Оказалось, что Макс посетил центр реабилитации черепах, которым заведует пожилой местный житель. Мужчина впечатлил Тарапату рассказом о страшном цунами, которое накрыло остров в 2004 году и в котором погибла вся его семья. Оказалось, что тогда волны цунами достигали 18 метров в высоту и эта страшная трагедия унесла много жизней.

В сторис Макс также показал выставку фотографий, которые демонстрируют ту страшную трагедию.

"Напоминание себе и всем нам, что, когда мы и наши родные живы и здоровы, когда у нас есть крыша над головой – мы уже счастливые люди. Сколько жертв…", - подписал сторис Тарапата.

Напомним, Тарапата из "Холостячки" покинул Украину и вызвал бурную реакцию Огневич: "Тут должен был быть...".

Как сообщала Politeka, Тарапата засек финалиста "Холостячки" под подъездом Огневич, выяснилось неожиданное: "Сижу в машине...".

Также Politeka писала, что "Я обалдел": Тарапата эмоционально высказался о разрыве Огневич с победителем "Холостячки".