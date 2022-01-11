Как сообщает Politeka.net, Макс Тарапата, который боролся за сердце Златы Огневич в шоу "Холостячка" в интервью ютуб-каналу "BAHAREVA govorit" рассказал о том, как узнал о разрыве певицы с ее избранником Андреем Задворным.

Так, по словам Макса, на тот момент он поддерживал общение и со Златой, и с Андреем, однако именно певица, а не ее избранник, рассказала ему, что они расстались. Тарапата признается, что у него был шок от этой новости и он тут же предложил Злате поддержку, при этом продолжая общаться с Задворным.

"Я обалдел! Я не мог поверить. Я буквально в этот день с Андреем должен был встретиться, мы до этого каждый день были на связи, и он мне ничего не рассказывал. Я не мог поверить, я был в шоке", - признался Макс.

После этого он начал ближе общаться со Златой, поддерживать ее, они очень сблизились по-человечески. Тарапата признается, что в это время у него появились мысли и надежды относительно Огневич. Однако, он понимал, что после болезненного разрыва она не готова к новым отношениям.

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