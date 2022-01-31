Як пише Politeka.net, Мер'єм Узерлі є дуже популярною турецько-німецькою актрисою. Зірка прославилася серед українців завдяки своїй ролі в серіалі" Величне століття", де грала роль Роксолани. А зараз актриса вирішила знятися в рекламі ювелірних прикрас, показавши результат зйомок в Instagram.

На відео Узерлі була в шовковій сукні з вирізом. А на шиї у актриси була підвіска з діамантами.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Сулейман краще дарував", "Хюррем, ти така красива, любов моя", "я люблю тебе, Мер'єм Узерлі"," яка ж це краса і солодкість"," мій блакитний діамант", " Божественна леді!", "Моя прекрасна дружина, я так тебе люблю", " неймовірної краси жінка. Ти найкраща, Мер'єм Узерлі".

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