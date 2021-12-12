Актриса турецко-немецкого происхождения и блогерыня Мерьем Узерли показала новый образ, появившись в Стамбуле, Турция.
Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли является успешной западной актрисой, которая известна отечественным зрителям по работе в проекте "Великолепный век", где стала Роксоланой. Узерли уже некоторое время не снимается в кино, а в начале 2021 года родила вторую дочь - Лили Кои. Но Мерьем можно частенько увидеть на светских мероприятиях, а также актриса ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новом фото Мерьем была в черном костюме. Звезда стояла перед зеркалом впечатляя утонченным чувством стиля. Актриса сняла свое отражение в зеркале на телефон и поставила геометку, что находится в Стамбуле, Турция.
Фанаты не ставили лайков и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм, куда выложила фото Мерьем, не было подобных инструментов.
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