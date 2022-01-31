Как пишет Politeka.net, Мерьем Узерли является очень популярной турецко-немецкой актрисой. Звезда прославилась среди украинцев благодаря своей роли в сериале "Великолепный век", где играла роль Роксоланы. А сейчас актриса решила сняться в рекламе ювелирных украшений, показав результат съемок в Инстаграм.

На видео Узерли была в шелковом платье с вырезом. А на шее у актрисы была подвеска с бриллиантами.

Фанаты посмотрели ролик десятки тысяч раз и написали комментарии:

"Сулейман лучше дарил", "Хюррем, ты такая красивая, любовь моя", "Я люблю тебя, Мерьем Узерли", "Какая же это красота и сладость", "Мой голубой бриллиант", "Божественная леди!", "Моя прекрасная жена, я так тебя люблю", "Невероятной красоты женщина. Ты лучшая, Мерьем Узерли".

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