Знаменитий шеф-кухар і суддя проекту "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво розповів, у чому проблема багатьох сучасних онлайн-курсів.

Як пише Politeka.net, шоумен підняв актуальну тему в новому пості на своїй сторінці в Instagram. Так, Ектор звернув увагу на те, що далеко не всі онлайн-курси, які зараз можна зустріти в мережі, дійсно можуть принести користь.

На думку шоумена, проблема в тому, що багато блогерів підходять до створення подібних курсів не досить відповідально.

"Здавалося б, що там зробити курс? Можливо, саме так подумало дуже багато «блогерів» і «експертів», які захотіли легких грошей у 21 рік", - зазначив шеф-кухар.

Він звернув увагу, що багато авторів курсів докладають мінімум зусиль, а потім влаштовують справжній інформаційний конвеєр для свого збагачення.

Хіменес-Браво також розповів, що необхідно для створення якісного онлайн-курсу. На його думку, головні пункти - це: досвід лектора, практика і кураторство.

"По ідеї всю інформацію можна взяти в Інтернеті, самостійно вивчити і застосувати. Але професійне навчання-прискорює процес засвоєння інформації, робить це якісно", - уточнив шеф-кухар.

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Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво розчарував, видавши таємниці нового "Майстер Шеф. Битва сезонів".

Також Politeka писала, що учасниця "Майстер Шеф. Битва сезонів" вразила Хіменеса-Браво в першому ж конкурсі.