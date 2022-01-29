Известный шеф-повар и ресторатор Эктор Хименес-Браво рассказал об особенностях нового сезона шоу "Мастер Шеф. Битва сезонов", премьера которого состоялась на "СТБ".

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице шоу "Мастер Шеф" опубликовали интервью 50-летнего шеф-повара, ресторатора и судьи этого проекта Эктора Хименеса-Браво, в котором он рассказал об особенностях нового сезона "Мастер Шеф. Битва сезонов", премьера которого состоялась 22 января 2022 года на телеканале "СТБ".

"Судья проекта Эктор Хименес-Браво раскрыл эксклюзивные подробности о новом формате 🔥 ", - написали на странице.

Так, Эктор назвал новый сезон шоу встречей родственников и отметил, что теперь они имеют возможность оценить профессиональный рост участников, узнать об их планах.

Причем Хименес-Браво рассказал, что в "Мастер Шеф. Битва сезонов" было много интересных конкурсов, на проект приезжали много гостей-иностранцев, была даже его мама, которая прилетела из Колумбии.

Также на шоу приходили Потап, судьи проекта "Україна має талант" Ксения Мишина, Женя Кот и Сергей Притула, а также гости из Франции, Японии и Кубы.

В общем Эктор рассказал много интересного о новом сезоне шоу, но не все поклонники оценили.

"Эктор, ваше шоу порядком поднадоело.Надо вовремя остановитья. Скучное, наигранное, предсказуемое действо", "А в чем новизна формата. Старые участники это далеко не новый формат. Новый формат это совсем другая идея и как следствие какой-то другой проект с другим названием", "Встреча за новогодним столом , где выгоняют каждую неделю кого-то))", - написали в сети.

Ранее Politeka сообщала, что участница "Мастер Шеф. Битва сезонов" поразила Хименеса-Браво в первом же конкурсе: "Вау, хочу обратиться ко всем...".

Напомним, что "Восемь лет я не был на кухне "Мастер Шеф": участник "Битвы сезонов" рассказал, что с ним произошло.

Также Politeka писала, что "Дитя на подходе": Эктор Хименес-Браво проговорился о предстоящем событии.