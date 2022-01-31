Знаменитый шеф-повар и судья проекта «Мастер Шеф» Эктор Хименес-Браво рассказал, в чем проблема многих современных онлайн-курсов.

Как пишет Politeka.net, шоумен поднял актуальную тему в новом посте на своей странице в Инстаграм. Так, Эктор обратил внимание на то, что далеко не все онлайн-курсы, которые сейчас можно встретить в сети, действительно могут принести пользу.

По мнению шоумена, проблема в том, что многие блогеры подходят к созданию подобных курсов не достаточно ответственно.

«Казалось бы, что там сделать курс? Возможно, именно так подумало очень много «блогеров» и «экспертов», которые захотели легких денег в 21 год», - отметил шеф-повар.

Он обратил внимание, что многие авторы курсов прилагают минимум усилий, а затем устраивают настоящий информационный конвейер для своего обогащения.

Хименес-Браво также рассказал, что необходимо для создания качественного онлайн-курса. По его мнению, главные пункты – это: опыт лектора, практика и кураторство.

«По идее всю информацию можно взять в интернете, самостоятельно выучить и применить. Но профессиональное обучение — ускоряет процесс усваивания информации, делает это качественно», - уточнил шеф-повар.

Напомним, Эктор Хименес-Браво дал украинцам совет, как в 50 чувствовать себя на 25.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво разочаровал, выдав тайны нового "Мастер Шеф. Битва сезонов".

Также Politeka писала, что участница "Мастер Шеф. Битва сезонов" поразила Хименеса-Браво в первом же конкурсе.