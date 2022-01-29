Как пишет Politeka.net, "Мастер Шеф. Битва сезонов" - новый сезон популярного проекта, куда пригласили самых сильных участников шоу за све прошлые годы. Нашлось место в проекте и для Анжелы Липской - суперфиналистки "Мастер Шеф - 8". На страничке проекта в Ютуб появилось видео, где участница удивила Хименес-Браво своими талантами в молекулярной кухне.
Эктор в видео попробовал блюдо участницы и после этого сказал свой вердикт.
"Если бы мне подали абсолютно все 20 страв и мне нужно было угадать, какая из них ваша, я бы сразу указал на эту. Вау, хочу обратиться ко всем участникам, возможно вы не рассматривали Анжелу как сильного противника, но я бы на вашем месте задумался бы", - сказал судья проекта.
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Анжела после конкурса прокомментировала свой успех:
"Для меня это было - это опять, это сон, я уже куда-то улетела, это невероятно, такое ощущение, что действительно ты пришла в первом конкурсе и ты показала то, что ты можешь".
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