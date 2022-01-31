Як повідомляє Politeka.net, популярна співачка Вікторія Смеюха, яка 15 років працювала в групі "НеАнгели" разом зі Славою Камінською, після розпаду колективу почала сольну кар'єру. Красуня виступає під сценічним ім'ям VIKTORIA, і часто радує шанувальників своєї творчості яскравими фото і новинами про своє життя в Instagram.

Нещодавно Вікторія відпочивала на Мальдівах, звідки викладала десятки фотографій в купальниках, а тепер повернулася і здивувала змінами в зовнішності. На нових знімках в профілі зірки, вона відображена в салоні краси, де майстри над нею "почарували".

На знімках видно, що у Смеюхи нова красива укладка волосся, а на обличчі майже відсутній макіяж. Перед камерою артистка з'явилася в світлих вузьких джинсах і чорній мереживній туніці, цей наряд тільки підкреслив струнку фігурку зірки.

У підписі до фото Вікторія написала: "Зараз я нагадую собі powerbank, у якого перестали блимати і яскраво загорілися всі ділення. У мене тепер є 100%, які я готова дарувати собі, своїм близьким і Вам, мої дорогі, у вигляді творчості, яке надихає. Зима. Пробка. Почалися зйомки 24/7. Мені різко потрібно бути у всеозброєнні".

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Як повідомляла Politeka, Смеюха з "НеАнгелів" зважилася на ризиковану зйомку і зробила зізнання: "Було не по собі".

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