Бывшая солистка из "НеАнгелов" Виктория Смеюха высказалась о роскошном отдыхе, который провела на Мальдивах с возлюбленным.

Как пишет Politeka.net, Виктория Смеюха является популярной исполнительницей и экс-солисткой группы "НеАнгелы", которая распалась спустя много лет существования. Сейчас певица устроила себе роскошный отдых и подводя его итог, решила заговорить о произошедшем.

По словам Виктории, ей пора возвращаться из сказки в реальную жизнь.

«И, собираясь попрощаться с пальмами 🌴, ласковым солнцем ☀️, фантастическими закатами и минутами, каждая из которых была похожа на жизнь, я вдруг поняла…🧐 1190 островов, и один из них был НАШИМ 👩‍❤️‍👨 . Мальдивы стали не только новой точкой отсчета, но и таким необходимым симбиозом из солнца, соленых брызг 💧 и бесконечных фруктовых коктейлей 🍹, которые наполнили меня энергией, идеями, силами и осознанием того, что все по плечу! 😍👍🏻» = высказалась Виктория.

Поклонники ее поддержали:

«Красивая! ❤️❤️❤️Очень! 🔥; Первое фото срочно на обложку!!; Фигура произведение искусства!!! 😘🔥; волшебно наши Землячки самые прекрасные😍; Не перестаю восхищаться твоей красотой🔥; Super✨ Идеально.👌; Бомбезные фото!!!; Красота притягивает красоту ♥️; Какая точёная фигурка! Видна работа💪; Самая красивая фигура 🔥🔥

Отметим, что на курорте Смеюха отдыхала с возлюбленным, который является публичной личностью и которого она скрывает. По словам артистки, она счастлива и хочет кричать от любви.

Мы ранее писали, недавно певица отправилась отдыхать на Мальдивы, откуда постоянно делится фото и видео в своем блоге, который ведет в Инстаграм.

Этот раз не стал исключением, ведь Виктория похвасталась загаром на новых сторис. Звезда была в зеленом наряде, позируя возле экзотической растительности.

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