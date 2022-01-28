Как пишет Politeka.net, откровения певицы появились на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.
Сейчас Смеюха готовится к выпуску нового клипа на песню «Говори, что хочешь». Как выяснилось, его съемки ознаменовались для певицы непростым испытанием: в одной из сцен ей пришлось сняться совсем без одежды.
Вика рассказала, что до последнего думала, что будет в белье, однако у режиссера была другая задумка.
«Я поняла, что тут шутки плохи. Ребята меня настроили на такое испытание. В этот момент мы попросили половину съемочной группы удалиться и это меня грело», - поделилась Смеюха.
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Она призналась, что чувствовала себя не совсем комфортно, однако отметила, что как артистка смогла выдержать это испытание. Теперь певица переживает только о реакции своего возлюбленного.
«Мне было не по себе…Не знаю, какая будет реакция у моего молодого человека на такую шалость режиссерскую и мою решительность», - подытожила артистка.
Напомним, Вика из "НеАнгелов" после отдыха на Мальдивах с любимым поразила словами о прощании.
Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" с идеальным загаром сразила пляжными фото.
Также Politeka писала, что Смеюха из «НеАнгелов» показала себя в детстве с натуральным цветом волос.