Известная украинская певица VIKTORIA (Вика Смеюха), ранее выступавшая в дуэте «НеАнгелы», рассказала о рискованном шаге, на который она пошла для съемок нового клипа.

Как пишет Politeka.net, откровения певицы появились на странице программы «Зірковий шлях» в Инстаграм.

Сейчас Смеюха готовится к выпуску нового клипа на песню «Говори, что хочешь». Как выяснилось, его съемки ознаменовались для певицы непростым испытанием: в одной из сцен ей пришлось сняться совсем без одежды.

Вика рассказала, что до последнего думала, что будет в белье, однако у режиссера была другая задумка.

«Я поняла, что тут шутки плохи. Ребята меня настроили на такое испытание. В этот момент мы попросили половину съемочной группы удалиться и это меня грело», - поделилась Смеюха.

Она призналась, что чувствовала себя не совсем комфортно, однако отметила, что как артистка смогла выдержать это испытание. Теперь певица переживает только о реакции своего возлюбленного.

«Мне было не по себе…Не знаю, какая будет реакция у моего молодого человека на такую шалость режиссерскую и мою решительность», - подытожила артистка.

Напомним, Вика из "НеАнгелов" после отдыха на Мальдивах с любимым поразила словами о прощании.

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" с идеальным загаром сразила пляжными фото.

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