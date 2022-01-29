Бывшая солистка "НеАнгелы", певица Виктория Смеюха, отдыхает на Мальдивах, где не может не показать себя во всей красе и не напроситься на комплименты.

Виктория Смеюха занимается развитием сольной карьеры, а также много путешествует и отдыхает, сообщает Politeka.net. В новых сторис Инстаграм певица блеснула идеальной фигурой в мокром черном платье.

Демонстрируя мокрые прелести, Виктория Смеюха решила раскрыть секрет успеха у мужчин.

"В течение жизни мне часто делали комплименты по поводу моей улыбки се**уального голоса. А также я считаю, что у меня привлекательная фигура", - написала певица.

"Чтобы быть счастливой, недостаточно просто быть се**уальной, нужно постоянно работать над собой и прокачивать себя как женщину. А к состоянию счастливой женщины всегда притягиваются самые достойные мужчины. С верой в себя!", - добавила Виктория Смеюха.

Отметим, Виктория Смеюха не раскрывает подробности личной жизни. Однажды артистка призналась, что бывший возлюбленный ей изменил перед самой свадьбой.

А в прошлогодних интервью она призналась, что строила отношения с другим мужчиной, которого любила.

"Видимо, это не тот человек, который мне нужен", - прокомментировала звезда.

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