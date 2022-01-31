Как сообщает Politeka.net, популярная певица Виктория Смеюха, которая 15 лет работала в группе "НеАнгелы" вместе со Славой Каминской, после распада коллектива начала сольную карьеру. Красотка выступает под сценическим именем VIKTORIA, и часто радует поклонников своего творчества яркими фото и новостями о своей жизни в Instagram.

Недавно Виктория отдыхала на Мальдивах, откуда выкладывала десятки фотографий в купальниках, а теперь вернулась и удивила переменами во внешности. На новых снимках в профиле звезды, она запечатлена в салоне красоты, где мастера над ней "поколдовали".

На снимках видно, что у Смеюхи новая красивая укладка волос, а на лице почти отсутствует макияж. Перед камерой артистка появилась в светлых узких джинсах и черной кружевной тунике, этот наряд только подчеркнул стройную фигурку звезды.

В подписи к фото Виктория написала: "Сейчас я напоминаю себе powerbank, у которого перестали мигать и ярко загорелись все деления. У меня теперь есть 100%, которые я готова дарить себе, своим близким и Вам, мои дорогие, в виде творчества, которое вдохновляет. Зима. Пробки. Начались съемки 24/7. Мне резко нужно быть во всеоружии".

Напомним, Смеюха из "НеАнгелов", показав свои мокрые прелести, раскрыла секрет успеха у мужчин: "Нужно постоянно...".

Как сообщала Politeka, Смеюха из "НеАнгелов" решилась на рискованную съемку и сделала признание: "Было не по себе".

Также Politeka писала, что Вика из "НеАнгелов" после отдыха на Мальдивах с любимым поразила словами о прощании: "Я вдруг поняла...".