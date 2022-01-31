Як повідомляє Politeka.net, популярний український телеведучий і шоумен Сергій Притула, який багато років був лідером гумористичного проекту "Вар'яти шоу", розповів, як змінилося його життя після відходу. У своєму Instagram гуморист поділився чарівним кадром з донькою на руках і зізнався, що тепер більше часу проводить з сім'єю.

Так, за словами Сергія, він пішов з гумористичного проекту близько двох років тому, і за цей час його життя здорово змінилася. Так, з мінусів телеведучий зазначив, що це стало збитком для сімейного бюджету. Але в той же час у нього з'явилося більше вільного часу, який він присвятив своїй родині.

"Коли ти 10 років розсікаєш з гастролями по всьому світу, буваючи вдома менше часу, ніж поза ним, то такі, для деяких, буденні речі, як забрати дитину з садка, стають для тебе справжнім святом! Скоро буде 2 роки, як я останній раз виходив на сцену, але ось ця атмосфера святковості, яку я знаходжу в буденних речах, мене не покидає! Чого і Вам бажаю!", - написавши Притула.

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