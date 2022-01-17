Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий Сергей Притула, который был судьей в новом сезоне шоу "Украина має талант", часто делится с поклонниками яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз шоумен выложил в соцсети очаровательное фото с отпуска с женой, которой решил показать пирамиды.
На фотографии Сергей и Екатерина запечатлены у подножья знаменитой пирамиды Чичен-Ица в Мексике. Пара вышла на прогулку в легкий летних нарядах, он в белой футболке и джинсовых шортах, а она – в красивой белой вышиванке с модной шляпкой на голове.
В подписи к фотографии Притула посетовал, что так и не смог угодить жене, которая хотела посмотреть пирамиды. "Собирались в отпуск. Жена говорит: "Хочу на пирамиды". Прилетели, смотрим. Говорит: "Это не те". Как угодить, уже не знаю!". Пользователи тут же принялись комментировать новое фото телеведущего, желая им с женой хорошего отдыха.
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Напомним, Притула без детей улетел из Украины и заговорил о чувстве вины: "На это трудно решиться...".
Как сообщала Politeka, Притула взбесился из-за украинцев, раскритиковавших его праздничный стол: "Если уж вы такой...".
Также Politeka писала, что Судья шоу "Україна має талант" Притула показал редкое фото с дочерью от второй жены: "Спасибо".