Как сообщает Politeka.net, популярный украинский телеведущий и шоумен Сергей Притула, который много лет был лидером юмористического проекта "Варьяты шоу", рассказал, как изменилась его жизнь после ухода. В своем Instagram юморист поделился очаровательным кадром с дочкой на руках и признался, что теперь больше времени проводит с семьей.

Так, по словам Сергея, он ушел из юмористического проекта около двух лет назад, и за это время его жизнь здорово изменилась. Так, из минусов телеведущий отметил, что это стало убытком для семейного бюджета. Но в то же время у него появилось больше свободного времени, которое он посвятил своей семье.

"Когда ты 10 лет рассекаешь с гастролями по всему миру, бывая дома меньше времени, чем вне его, то такие, для некоторых, будничные вещи, как забрать ребенка из садика, становятся для тебя настоящим праздником! Скоро будет 2 года, как я последний раз выходил на сцену, но вот эта атмосфера праздничности, которую я нахожу в обыденных вещах, меня не покидает! Чего и вам желаю!", - написал Притула.

Напомним, Притула покинул Украину с женой, кадры из заграницы: "Как угодить уже не знаю".

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