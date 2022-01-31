Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Аліна Гросу, яка після розлучення з молодим чоловіком закрутила роман з 38-річним російським актором Романом Полянським, поділилася в своєму Instagram морозними кадрами з нової фотосесії.

На нових знімках Аліна відображена серед засніженого гірського пейзажу. На прогулянку вона вийшла в стильному образі-на ній тепла Біла дублянка з шарфом в тон і сині джинси, а на ногах світлі черевики. Волосся красуні зібрані в акуратну зачіску, а на обличчі модні сонцезахисні окуляри.

У підписі до публікації Гросу запропонувала шанувальникам вибрати, яке з фото їм подобається більше. Користувачі тут же почали коментувати нову фотосесію зірки: "Краща", "Красиво як", "Вау, обожнюю", "Краса", "Яка ж красива", "Всі фото бомба! Аліночка, завжди красуня!", "Аліна, як вибрати одну фотку? Ти ж знаєш, що ти неймовірна. Одну фотку неможливо вибрати".

Нагадаємо, Аліну Гросу після розлучення "застукали" на сіннику з відомим актором: "Любов гріє".

Як повідомляла Politeka, Гросу в халаті влаштувала фотосесію в готельному номері: "Красуня наша".

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