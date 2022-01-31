Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая после развода с молодым мужем закрутила роман с 38-летним российским актером Романом Полянским, поделилась в своем Instagram морозными кадрами из новой фотосессии.

На новых снимках Алина запечатлена среди заснеженного горного пейзажа. На прогулку она вышла в стильном образе – на ней теплая белая дубленка с шарфом в тон и синие джинсы, а на ногах светлые ботинки. Волосы красотки собраны в аккуратную прическу, а на лице модные солнцезащитные очки.

В подписи к публикации Гросу предложила поклонникам выбрать, какое из фото им нравится больше. Пользователи тут же принялись комментировать новую фотосессию звезды: "Лучшая", "Красиво как", "Вау, обожаю", "Красота", "Какая же красивая", "Все фото бомба! Алиночка, всегда красотка!", "Алина, как выбрать одну фотку? Ты же знаешь, что ты невероятная. Одну фотку невозможно выбрать".

Напомним, Алину Гросу после развода "застукали" на сеновале с известным актером: "Любовь греет".

Как сообщала Politeka, Гросу в халате устроила фотосессию в отельном номере: "Красавица наша".

Также Politeka писала, что Гросу в шлеме показала экстремальные развлечения на отдыхе: "Алина, что за мансы?".