Як пише Politeka.net, 63-річна артистка поділилася у своєму Instagram мотивуючим постом. В ньому Мадонна, за її власними словами, вирішила кинути виклик суспільству.
Співачка поділилася нарізкою кадрів зі своїх виступів. На них вона постала в максимально епатажних образах. Зірка виступала в боді, більше нагадують нижню білизну, спокусливих корсетах, міні-шортах і коротких сукнях.
Один з образів являв собою чорний латексний наряд, що складається з поді, накидки зверху, високих рукавичок і кашкети. Для інших образів Мадонна приміряла сценічні сукні з ланцюжками і бахромою.
Незважаючи на те, що кожен з образів був оригінальним, в них всіх відчувалася особистість самої Мадонна.
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"Проявляйте себе!", - звернулася вона до шанувальників.
Фанати зірки прийшли в захват від її поста.
"Королева світу", "Люблю тебе з 1983. Мені тоді було 12", "чудово", "це справжня артистка", "енергія в кожному русі", "ти ікона, рольова модель для всього світу", "ось Мадонна, яку я люблю", "Номер один", - пишуть люди.
Нагадаємо, Мадонна в колготках-сіточці влаштувала непристойну фотосесію біля свого автомобіля.
Як повідомляла Politeka, Мадонна опублікувала рідкісне фото з батьком на сімейному винограднику.
Також Politeka писала, що Мадонна зворушливо привітала з 16-річчям прийомну дочку і показала її дитячі фото.