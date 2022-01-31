Культова поп-діва Мадонна звернулася до шанувальників з надихаючим посланням і показала свої найяскравіші образи.

Як пише Politeka.net, 63-річна артистка поділилася у своєму Instagram мотивуючим постом. В ньому Мадонна, за її власними словами, вирішила кинути виклик суспільству.

Співачка поділилася нарізкою кадрів зі своїх виступів. На них вона постала в максимально епатажних образах. Зірка виступала в боді, більше нагадують нижню білизну, спокусливих корсетах, міні-шортах і коротких сукнях.

Один з образів являв собою чорний латексний наряд, що складається з поді, накидки зверху, високих рукавичок і кашкети. Для інших образів Мадонна приміряла сценічні сукні з ланцюжками і бахромою.

Незважаючи на те, що кожен з образів був оригінальним, в них всіх відчувалася особистість самої Мадонна.

"Проявляйте себе!", - звернулася вона до шанувальників.

Фанати зірки прийшли в захват від її поста.

"Королева світу", "Люблю тебе з 1983. Мені тоді було 12", "чудово", "це справжня артистка", "енергія в кожному русі", "ти ікона, рольова модель для всього світу", "ось Мадонна, яку я люблю", "Номер один", - пишуть люди.

Нагадаємо, Мадонна в колготках-сіточці влаштувала непристойну фотосесію біля свого автомобіля.

Як повідомляла Politeka, Мадонна опублікувала рідкісне фото з батьком на сімейному винограднику.

Також Politeka писала, що Мадонна зворушливо привітала з 16-річчям прийомну дочку і показала її дитячі фото.