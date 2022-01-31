Как пишет Politeka.net, 63-летняя артистка поделилась в своем Инстаграм мотивирующим постом. В нем Мадонна, по ее собственным словам, решила бросить вызов обществу.
Певица поделилась нарезкой кадров со своих выступлений. На них она предстала в максимально эпатажных образах. Звезда выступала в боди, больше напоминающих нижнее белье, соблазнительных корсетах, мини-шортах и коротких платьях.
Один из образов представлял собой черный латексный наряд, состоящий из поди, накидки сверху, высоких перчаток и фуражки. Для других образов Мадонна примеряла сценические платья с цепочками и бахромой.
Несмотря на то, что каждый из образов был оригинальным, в них всех чувствовалась личность самой Мадонны.
"Осторожно, опасно": 50-летняя дочь Пугачевой Орбакайте впечатлила видом на новом фото
Жизнь беременной девушки трагически оборвалась под Киевом, подробности и фото: "Сидела рядом с мужем"
Победитель "Холостячки" Задворный неожиданно появился в компании другого участника шоу: "Начался новый период"
Сморигин из "Дизель шоу" покинул Украину с семьей, фото: "Жируют!"
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
«Проявляйте себя!», - обратилась она к поклонникам.
Фанаты звезды пришли в восторг от ее поста.
«Королева мира», «Люблю тебя с 1983. Мне тогда было 12», «Восхитительно», «Это настоящая артистка», «Энергия в каждом движении», «Ты икона, ролевая модель для всего мира», «Вот Мадонна, которую я люблю», «Номер один», - пишут люди.
Напомним, Мадонна в колготках-сеточке устроила неприличную фотосессию возле своего автомобиля.
Как сообщала Politeka, Мадонна опубликовала редкое фото с отцом на семейном винограднике.
Также Politeka писала, что Мадонна трогательно поздравила с 16-летием приемную дочь и показала ее детские фото.