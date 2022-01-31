Культовая поп-дива Мадонна обратилась к поклонникам с воодушевляющим посланием и показала свои самые яркие образы.

Как пишет Politeka.net, 63-летняя артистка поделилась в своем Инстаграм мотивирующим постом. В нем Мадонна, по ее собственным словам, решила бросить вызов обществу.

Певица поделилась нарезкой кадров со своих выступлений. На них она предстала в максимально эпатажных образах. Звезда выступала в боди, больше напоминающих нижнее белье, соблазнительных корсетах, мини-шортах и коротких платьях.

Один из образов представлял собой черный латексный наряд, состоящий из поди, накидки сверху, высоких перчаток и фуражки. Для других образов Мадонна примеряла сценические платья с цепочками и бахромой.

Несмотря на то, что каждый из образов был оригинальным, в них всех чувствовалась личность самой Мадонны.

«Проявляйте себя!», - обратилась она к поклонникам.

Фанаты звезды пришли в восторг от ее поста.

«Королева мира», «Люблю тебя с 1983. Мне тогда было 12», «Восхитительно», «Это настоящая артистка», «Энергия в каждом движении», «Ты икона, ролевая модель для всего мира», «Вот Мадонна, которую я люблю», «Номер один», - пишут люди.

Напомним, Мадонна в колготках-сеточке устроила неприличную фотосессию возле своего автомобиля.

Как сообщала Politeka, Мадонна опубликовала редкое фото с отцом на семейном винограднике.

Также Politeka писала, что Мадонна трогательно поздравила с 16-летием приемную дочь и показала ее детские фото.