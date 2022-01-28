Как сообщает Politeka.net, популярная американская певица, настоящая суперстар Мадонна в свои 63 года даже не думает стареть и не дает фанатам по всему миру о себе забыть. Чего только стоят провокационные фотосессии звезды, которые она непременно показывает в своем Instagram. Так, в этот раз поп-дива не стала изменять себе и выложила в соцсети очередную непристойную фотосессию, в которой позировала со своим автомобилем.

Как видно, съемка проходила в темное время суток, а Мадонна буквально оседлала автомобиль, примеряя на нем и в нем самые разнообразные позы. Перед камерой она появилась в эпатажном образе – с колготками-сеточкой, ярким плащом, каблуками и кепкой на голове. При этом можно заметить кокетливые косички, в которые звезда заплела свои волосы.

В подписи к публикации Мадонна загадочно написала: "Проблемы с автомобилем". Пользователи не прошли мимо и тут же принялись комментировать новую фотосессию певицы: "Все в порядке?", "Ты поцарапала машину?", "Совершенство, ты богиня", "Моя королева", "Просто остановись", "Как можно не любить Мадонну?", "Ты прекрасна".

Напомним, Мадонна опубликовала редкое фото с отцом на семейном винограднике: "Пережил множество травм".

Как сообщала Politeka, Мадонна трогательно поздравила с 16-летием приемную дочь и показала ее детские фото: "Сладкие".

Также Politeka писала, что 63-летняя Мадонна показала, как кайфует под любимую песню: "Таких больше не делают".