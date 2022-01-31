Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом в Instagram.
Однією з найвідоміших ролей в кар'єрі Саліванчук є роль продавщиці Віри в популярному серіалі «Одного разу під Полтавою». На нових знімках актриса постала саме в цьому образі.
Вона позувала в компанії свого "коханого" за серіалом - актора Олександра Теренчука, який грає дільничного Сашу.
На фото парочка сидить в ресторані, явно насолоджуючись романтичною вечерею з кульками і вином. Саліванчук була одягнена в ефектне фіолетове плаття з глибоким декольте, а її образ доповнювали прикраси.
"Вже зовсім скоро нові серії Одного разу під Полтавою і Теренчук нарешті зробить те, про що мріяла Віра, як думаєте, що я сказала, так чи ні?",- написала актриса.
"Обережно, небезпечно": 50-річна дочка Пугачової Орбакайте вразила видом на новому фото
"Мати кинула трирічну дочку до ведмедя": з'явилися подробиці страшної НП, що з малятком
Зупинилося серце легендарного Леоніда Куравльова: перші подробиці трагедії
Трагедія сталася з людьми на залізниці у Львівській області, ніхто не вижив: подробиці
"Серце стискається від сліз матері": життя 22-річної Жанни після розстрілу в Дніпрі висить на волосині
Судячи з усього, вона натякає на пропозицію руки і серця для своєї героїні.
Шанувальник Саліванчук тут же відреагували.
"Звичайно так", "так. Це чудово", "дуже чекаю нових серій", "вам дуже добре з такою зачіскою!", "І тут інтрига на нові серії закинута", - пишуть люди.
Нагадаємо, дружина продюсера Квартал 95 влаштувала незвичайну фотосесію.
Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла українцям, як можна стати успішним.
Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" заговорила про вік і показала іншу себе.