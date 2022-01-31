Відома українська актриса і дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова Анна Саліванчук показала милі кадри в образі своєї героїні з "Одного разу під Полтавою".

Як пише Politeka.net, знаменитість поділилася новим постом в Instagram.

Однією з найвідоміших ролей в кар'єрі Саліванчук є роль продавщиці Віри в популярному серіалі «Одного разу під Полтавою». На нових знімках актриса постала саме в цьому образі.

Вона позувала в компанії свого "коханого" за серіалом - актора Олександра Теренчука, який грає дільничного Сашу.

На фото парочка сидить в ресторані, явно насолоджуючись романтичною вечерею з кульками і вином. Саліванчук була одягнена в ефектне фіолетове плаття з глибоким декольте, а її образ доповнювали прикраси.

"Вже зовсім скоро нові серії Одного разу під Полтавою і Теренчук нарешті зробить те, про що мріяла Віра, як думаєте, що я сказала, так чи ні?",- написала актриса.

Судячи з усього, вона натякає на пропозицію руки і серця для своєї героїні.

Шанувальник Саліванчук тут же відреагували.

"Звичайно так", "так. Це чудово", "дуже чекаю нових серій", "вам дуже добре з такою зачіскою!", "І тут інтрига на нові серії закинута", - пишуть люди.

Нагадаємо, дружина продюсера Квартал 95 влаштувала незвичайну фотосесію.

Як повідомляла Politeka, дружина продюсера "Квартал 95" розповіла українцям, як можна стати успішним.

Також Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" заговорила про вік і показала іншу себе.