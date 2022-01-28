Известная актриса и жена продюсера Квартал 95 Анна Саливанчук рассказала поклонникам об экстремальной фотосессии, во время которой сильно замерзла.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера студии "Квартал 95", активно ведет свою страничку в соцсети Instagram. Так, в этот раз красотка ответила на вопросы поклонников в сторис, показав необычное видео.

Так, Аня устроила интерактив с фолловерами и попросила задавать ей вопросы, на которые откровенно отвечала. Среди прочего у актрисы спросили, было ли такое, что она сильно мерзла на съемках.

На это Саливанчук коротко ответила: "Было", и продемонстрировала короткое видео с той самой фотосессии, во время которой дрожала от холода. В ролике звезда позировала на пляже в пасмурный день, она стояла возле надувной лодки под порывами ветра. При этом для съемки Анна надела узких синий купальник, накинула на плечи синий плащ, а дополнила свой образ резиновыми сапогами.

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