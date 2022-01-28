Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является женой продюсера студии "Квартал 95", активно ведет свою страничку в соцсети Instagram. Так, в этот раз красотка ответила на вопросы поклонников в сторис, показав необычное видео.
Так, Аня устроила интерактив с фолловерами и попросила задавать ей вопросы, на которые откровенно отвечала. Среди прочего у актрисы спросили, было ли такое, что она сильно мерзла на съемках.
На это Саливанчук коротко ответила: "Было", и продемонстрировала короткое видео с той самой фотосессии, во время которой дрожала от холода. В ролике звезда позировала на пляже в пасмурный день, она стояла возле надувной лодки под порывами ветра. При этом для съемки Анна надела узких синий купальник, накинула на плечи синий плащ, а дополнила свой образ резиновыми сапогами.
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