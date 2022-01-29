Как сообщает Politeka.net, популярная украинская актриса Анна Саливанчук, которая является супругой Александра Божкова, привыкла показывать в сети разные моменты из жизни и рассказывать о том, как проходят ее съемки. В этот раз Саливанчук обсудила тему возраста.

Причем для этого Саливанчук показала непривычный скромный образ, который добавил ей лишних лет.

«Дети могут стать взрослее, только я не постарею - так могла сказать только Мери🙈 Когда я пела эту песню в школе на эту строчку внимания не обращала🙈 Зато в 36 только ее и увидела😂 Я считаю что все женщины должны знать , что они Леди Совершенство и так к себе и относиться🙏🏻 Как вам я в этом образе? Пишите мне интересно🙏🏻» - высказалась Анна.

Пользователи ответили: «Красивая; Вы обворожительна 😍 Очень идет этот образ👍; Вы прекрасны! Вы само совершенство! Так элегантны, и просто очень красивая женщина!; Топчик».

Ранее Саливанчук ответила на вопросы поклонников в сторис, показав необычное видео.

Так, Аня устроила интерактив с фолловерами и попросила задавать ей вопросы, на которые откровенно отвечала. Среди прочего у актрисы спросили, было ли такое, что она сильно мерзла на съемках.

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