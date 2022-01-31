Известная украинская актриса и жена продюсера «Квартал 95» Александра Божкова Анна Саливанчук показала милые кадры в образе своей героини из «Однажды под Полтавой».

Как пишет Politeka.net, знаменитость поделилась новым постом в Инстаграм.

Одной из самых известных ролей в карьере Саливанчук является роль продавщицы Веры в популярном сериале «Однажды под Полтавой». На новых снимках актриса предстала именно в этом образе.

Она позировала в компании своего «возлюбленного» по сериалу – актера Александра Теренчука, который играет участкового Сашу.

На фото парочка сидит в ресторане, явно наслаждаясь романтичным ужином с шариками и вином. Саливанчук была одета в эффектное фиолетовое платье с глубоким декольте, а ее образ дополняли украшения.

«Уже совсем скоро новые серии Однажды под Полтавой и Теренчук наконец сделает то, о чем мечтала Вера, как думаете, что я сказала, да или нет?», - написала актриса.

Судя по всему, она намекает на предложение руки и сердца для своей героини.

Поклонники Саливанчук тут же отреагировали.

«Конечно да», «Да. Это чудесно», «Очень жду новых серий», «Вам очень хорошо с такой прической!», «И тут интрига на новые серии заброшена», - пишут люди.

Напомним, жена продюсера Квартал 95 устроила необычную фотосессию.

Как сообщала Politeka, жена продюсера "Квартал 95" рассказала украинцам, как можно стать успешным.

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