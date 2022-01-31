Відома українська ведуча Катерина Осадча поділилася кадрами свого відрядження в Карпати в компанії популярної співачки і екс-"холостячки" Злати Огневич.

Як пише Politeka.net, відповідні кадри з'явилися на сторінці програми «Світське життя» в Instagram. У сторіз зазначається, що ведуча програми вирушила у перше відрядження цього року. Їй належить відзняти в Буковелі відеоматеріал за участю Огневич.

У коротких роликах і на фото можна побачити, як Огневич спочатку розважається в снігу, а потім гладить собак, запряжених в сани. На цих кадрах вони з Осадчої одягнені в теплі куртки через холод навколо.

На ще одному знімку співачка і ведуча вже сидять в приміщенні. Вони обидві одягнені в елегантні світлі вбрання і явно записують інтерв'ю.

Також Осадча поділилася коротким фрагментом, на якому вони з Огневич сидять в джакузі і розмовляють про проблеми співачки з вагою. Злата розповідала про момент, коли їй здавалося, що вона набрала зайві кілограми.

"Якось я одягала сукню, але бачила на вагах 58 кіло і мені було важко. У мене була паніка і я собі кажу: Злата, ти собі ніколи такого не дозволяла, що сталося?", - розповідає в короткому уривку Огневич.

Поки випуск зі співачкою ще не вийшов в ефір.

Нагадаємо, Осадчій довелося розлучитися з Юрієм Горбуновим, що сталося.

Як повідомляла Politeka, Осадча поскаржилася по дорозі на роботу і затужила по відпочинку з Горбуновим.

Також Politeka писала, що Горбунов з Осадчою хвалилися стильними луками на "Голос країни".