Известная украинская ведущая Екатерина Осадчая поделилась кадрами своей командировки в Карпаты в компании популярной певицы и экс-«холостячки» Златы Огневич.

Как пишет Politeka.net, соответствующие кадры появились на странице программы «Світське життя» в Инстаграм. В сториз отмечается, что ведущая программы отправилась в первую командировку в этом году. Ей предстоит отснять в Буковели видеоматериал с участием Огневич.

В коротких роликах и на фото можно увидеть, как Огневич сначала развлекается в снегу, а затем гладит собак, запряженных в сани. На этих кадрах они с Осадчей одеты в теплые куртки из-за холода вокруг.

На еще одном снимке певица и ведущая уже сидят в помещении. Они обе одеты в элегантные светлые наряды и явно записывают интервью.

Также Осадчая поделилась коротким фрагментом, на котором они с Огневич сидят в джакузи и беседуют о проблемах певицы с весом. Злата рассказывала о моменте, когда ей казалось, что она набрала лишние килограммы.

«Как-то я платье надевала, но видела на весах 58 кило и мне было тяжело. У меня была паника и я себе говорю: Злата, ты себе никогда такого не позволяла, что случилось?», - рассказывает в коротком отрывке Огневич.

Пока выпуск с певицей еще не вышел в эфир.

Напомним, Осадчей пришлось расстаться с Юрием Горбуновым, что произошло.

Как сообщала Politeka, Осадчая пожаловалась по пути на работу и затосковала по отдыху с Горбуновым.

Также Politeka писала, что Горбунов с Осадчей хвастнули стильными луками на "Голос країни".