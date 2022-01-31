Как сообщает Politeka.net, в сторис в своем Instagram 38-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая, которая ведет программу о жизни звезд "Світське життя", шоу "Голос країни" и другие известные проекты, часто делится с поклонниками фотографиями и видео и рассказывает о своих планах.

На этот раз Осадчая опубликовала фото со своим 51-летним мужем - шоуменом, ведущим и актером Юрием Горбуновым. Супруги сидели за столом за чашечкой кофе. Катя заметила, что скоро им придется расстаться на некоторое время.

"Разлетелись. Кто на запад, кто на восток", - рассказала телеведущая.

Позже Катя Осадчая поделилась кадрами с дороги. Вероятно, телеведущая отправилась в командировку.

В своем Instagram Горбунов рассказал, что он отправился на восток, а Катя на запад и опубликовал фото из заснеженного Харькова.

Ранее Politeka сообщала, что Горбунов удивил выходкой с Поляковой прямо перед Осадчей: "Ох уж эти шальные пальчики".

Напомним, что наглая конкурентка Осадчей устроила "допрос" Сумской и Остапчуку: "Ну шо, пора...".

Также Politeka писала, что Катя Осадчая в необычной шляпке поделилась с украинцами пятничным настроением: "Какая вы классная".