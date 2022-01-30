Телеведущий Юрий Горбунов, который женат на Кате Осадчей, показал с супругой стильные луки, поделившись фото в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным телеведущим и мужем Кати Осадчей. Пара вместе ведет шоу "Голос країни", 12-й сезон которого идет по украинскому телевидению. Звезда решил подогреть к проекту, в котором тренерами стали Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева и Потап, поделившись новым фото в Инстаграм.

На фото Юрий был в стильном костюме, надев вместо рубашки белую футболку. А рядом Катя сидела в эффектном мини-платье с открытыми плечами. Звезда отметил, что снимок был сделан в 12-м павильоне ВДНХ в Киеве.

"Уже завтра следующий эпизод Голоса!! Как наши участники? Как вам атмосфера?", - было написано под фото.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красивая пара", "Огонь", "Обожаю голос", "Но вы тут классные".

Напомним, Катя Осадчая в необычной шляпе поделилась с украинцами пятничным настроением

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