Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов является успешным телеведущим и мужем Кати Осадчей. Пара вместе ведет шоу "Голос країни", 12-й сезон которого идет по украинскому телевидению. Звезда решил подогреть к проекту, в котором тренерами стали Оля Полякова, Святослав Вакарчук, Надя Дорофеева и Потап, поделившись новым фото в Инстаграм.
На фото Юрий был в стильном костюме, надев вместо рубашки белую футболку. А рядом Катя сидела в эффектном мини-платье с открытыми плечами. Звезда отметил, что снимок был сделан в 12-м павильоне ВДНХ в Киеве.
"Уже завтра следующий эпизод Голоса!! Как наши участники? Как вам атмосфера?", - было написано под фото.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Трагедия произошла с людьми на железной дороге во Львовской области, никто не выжил: подробности
Участница "Мастер Шеф. Битва сезонов" поразила Хименеса-Браво в первом же конкурсе: "Вау, хочу обратиться ко всем..."
Кухар, Dzidzio, Никитюк и другие загляделись на Полякову в ультракоротком наряде: "Ну как же можно так…"
Жена Сасанчина из "Голосу країни" после серьезного конфликта показала, что произошло в их семье: видео
"Красивая пара", "Огонь", "Обожаю голос", "Но вы тут классные".
Напомним, Катя Осадчая в необычной шляпе поделилась с украинцами пятничным настроением
А еще Politeka сообщала, что Горбунов засветил улицы элитного поселка, в котором живет с Осадчей: по соседству с Потапом и Каменских
Также Politeka писала, что Горбунов хлестко подшутил над странными танцами Осадчей в мини-платье