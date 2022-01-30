Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет авторскую программу "Світське життя" вспомнила, как отдыхала со своим мужем - Юрием Горбуновым.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая является популярной украинской телеведущей, у неё есть авторская программа "Світське життя", где раскрывает факты про звезд. На своей странице в Инстаграм Осадчая пожаловалась на то, как ей приходится ехать на съемки через кучу снега. Ведущая высказала желание отправиться в теплые страны и показала архивные кадры со своим мужем Юрием Горбуновым.

"Путь на съемку...", — пожаловалась Осадчая.

"А хочется лета, солнца и ярких красок", — высказала своё желание телеведущая.

Также, на кадрах она засветила Юрия Горбунова в плавках, позирующего на яхте на фоне заката.

Не смотря на холод и морозы Катю Осадчую не покидает хорошее настроение и она подходит ко всем съемкам с улыбкой.

Напомним, что только недавно Осадчая вместе со своим мужем Горбуновым и старшим сыном вернулись с отдыха на острове Пхукет.

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