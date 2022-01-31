Як пише Politeka.net, 14-річний хлопець, який вразив суддів і глядачів своїми вокальними даними, показав кадри такого важливого для себе дня. Так, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Фесько показав неопубліковані ним раніше фото з фіналу "Україна має талант".
На кадрах можна було побачити самого співака під час виступу, а також за лаштунками. На одному зі знімків він стояв в оточенні інших фіналістів, а також ведучого шоу Григорія Решетника і суддів – Ксенії Мішиної, Сергія Притули і Євген Кота.
"Закину ще трохи фотографій з фіналу", - підписав кадри Фесько.
Його шанувальники не змогли пройти повз.
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"Артем розвивайся далі", "такий милий на цих фото ви такий чудовий!!", "Ну просто - кращий з кращих!!", "Дуже класні і дуже талановиті! Всі!!", "Краш", - пишуть люди.
Відзначимо, що після фіналу шоу Фесько заявив, що зараз планує зосередитися на отриманні освіти і додаткових заняттях з розвитку своїх вокальних даних.
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