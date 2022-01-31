Юний переможець останнього сезону шоу "Україна має талант" Артем Фесько показав нові фото зі знімального майданчика, завдяки якому про нього дізналася вся країна.

Як пише Politeka.net, 14-річний хлопець, який вразив суддів і глядачів своїми вокальними даними, показав кадри такого важливого для себе дня. Так, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Фесько показав неопубліковані ним раніше фото з фіналу "Україна має талант".

На кадрах можна було побачити самого співака під час виступу, а також за лаштунками. На одному зі знімків він стояв в оточенні інших фіналістів, а також ведучого шоу Григорія Решетника і суддів – Ксенії Мішиної, Сергія Притули і Євген Кота.

"Закину ще трохи фотографій з фіналу", - підписав кадри Фесько.

Його шанувальники не змогли пройти повз.

"Артем розвивайся далі", "такий милий на цих фото ви такий чудовий!!", "Ну просто - кращий з кращих!!", "Дуже класні і дуже талановиті! Всі!!", "Краш", - пишуть люди.

Відзначимо, що після фіналу шоу Фесько заявив, що зараз планує зосередитися на отриманні освіти і додаткових заняттях з розвитку своїх вокальних даних.

Нагадаємо, переможець "Україна має талант" розкрив, як витратить виграні 250 тис..

Як повідомляла Politeka, переможець "Україна має талант" Фесько показав, як виглядає в домашній обстановці.

Також Politeka писала, що переможець "Україна має талант" Фесько вразив перетворенням після проекту.