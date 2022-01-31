Как пишет Politeka.net, 14-летний парень, впечатливший судей и зрителей своими вокальными данными, показал кадры такого важного для себя дня. Так, в новом посте на своей странице в Инстаграм Фесько показал неопубликованные им ранее фото с финала «Україна має талант».
На кадрах можно было увидеть самого певца во время выступления, а также за кулисами. На одном из снимков он стоял в окружении других финалистов, а также ведущего шоу Григория Решетника и судей – Ксении Мишиной, Сергея Притулы и Евгений Кота.
«Закину еще немного фотографий с финала», - подписал кадры Фесько.
Его поклонники не смогли пройти мимо.
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«Артём развивайся дальше», «Такой милый на этих фото вы такой чудесный!!», «Ну просто – лучший из лучших!!», «Очень классные и очень талантливые! Все!!», «Краш», - пишут люди.
Отметим, что после финала шоу Фесько заявил, что сейчас планирует сосредоточиться на получении образования и дополнительных занятиях по развитию своих вокальных данных.
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