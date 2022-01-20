Как пишет Politeka.net, 14-летний Артем из пгт Попильня Житомирской области покорил зрителей своим талантом в десятом сезоне шоу «Україна має талант». Парень безупречно исполнил сложную партию оперной дивы из фильма «Пятый элемент», а в финале обошел своих конкурентов в глазах зрителей и жюри. В результате именно Фесько занял первое место на шо.

Сейчас юный певец продолжает заниматься вокалом и учится в школе, а параллельно делится новыми фото на своей странице в Инстаграм. На этот раз Артем решил показать домашние снимки.

На фото парень стоял рядом с елкой, украшенной гирляндой с золотистыми огоньками. Парень позировал в бежевой водолазке, задумчиво глядя на огоньки.

«Рождественское чудо», - подписал кадры Фесько.

В комментариях тут же отреагировали на его публикацию.

«Очень Красивое фото», «Красивый», «Огонь», «Люблю», «Ты настоящее чудо, просто какой-то красавчик», «С прошедшим», «На самом деле очень круто поешь», «Очень волшебный и интригующий», - пишут люди.

Напомним, юный победитель "Україна має талант" восхитил домашним видом.

Как сообщала Politeka, победитель "Україна має талант" показал новое фото и очаровал украинцев.

Также Politeka писала, что победитель "Україна має талант" Фесько впечатлил преображением после проекта.