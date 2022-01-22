14-летний Артем Фесько, который стал победителем нового сезона шоу "Україна має талант", рассказал, на что планирует потратить выигранные средства.

14-летний житель села Попельня на Житомирщине Артем Фесько, ставший победителем нового сезона шоу "Україна має талант", дал откровенное интервью журналистам "Факты". Так, парень выиграл 250 тысяч гривен и рассказал, куда планирует потрптить средства.

"Мы еще думаем, куда эти деньги вложим. Скорее всего, они пойдут на развитие моих вокальных данных. Возможно, я запишу на профессиональной студии свои песни. Все будет потрачено на творчество", - рассказал Артем Фесько.

Также парень признался, что не думал, что он станет победителем. Фесько болел за воздушного гимнаста Эльдара и думал, что именно он станет победителем.

Также парень поделился своим секретом - перед выходом на сцену он выпивает много теплой воды, чтобы беречь связки.

Ранее Politeka сообщала, что Притула после "Україна має талант" высказал, что думает о Евгении коте: "У него есть сторона...".

Напомним, что судья "Україна має талант" Мишина резко высказалась об украинках: "У нас женщины так боятся…".

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