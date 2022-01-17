Как пишет Politeka.net, Артем Фесько, участник проекта "Україна має талант" в 2021 году. Певец сразу же удивил своим пением судей проекта - Ксению Мишину, Евгения Кота и Сергея Притулу. 14-летний мальчик исполнил партию оперной дивы из фильма "Пятый элемент". А в финале мальчик спел молитву "Ave Maria", которая стала для Артема победной. Теперь за Фесько следят тысячи фанатов в Инстаграм, где он делится всем интересным.
На новом фото Артем появился в стильном наряде, позируя перед зеркалом, засветив частично интерьер квартиры.
Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:
"Найс", "Крутой", "Сменился кардинально", "Продолжайте в том же духе и сосредоточьтесь на своем таланте в пении. Пожалуйста, не забывайте, что хорошее образование - лучшая помощь!".
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Напомним, скандалом обернулся финал "Україна має талант" с Притулой и Мишиной в жюри
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